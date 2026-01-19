Le indagini sul disastro ferroviario in Spagna, avvenuto sulla linea Madrid-Andalusia con 39 vittime, si concentrano su un possibile giunto rotto sui binari. Reuters riporta che gli esperti stanno analizzando questa ipotesi come causa dell’incidente. Testimonianze drammatiche e accertamenti tecnici sono in corso per chiarire le circostanze del deragliamento e le responsabilità.

Ai tecnici che hanno analizzato le rotaie si sarebbe presentata una certa usura nella giunzione tra le sezioni della rotaia, nota come piastra di giunzione, il che, secondo loro, dimostra che il guasto era presente da tempo. Gli investigatori hanno scoperto che il giunto difettoso creava uno spazio tra le sezioni della rotaia che si allargava man mano che i treni continuavano a viaggiare sui binari. DERAGLIAMENTO – Due treni sono deragliati nei pressi della stazione di Adamuz, vicino Cordoba. La circolazione ferroviaria fra Madrid e la regione Andalusia è stata immediatamente sospesa. Secondo una prima ricostruzione la sciagura si è verificata alle 19:39 del 18 gennaio 2026, quando un treno della compagnia Iryo in servizio tra Malaga e Madrid Puerta de Atocha, con 317 persone a bordo, è deragliato nei deviatoi di ingresso alla via 1 della stazione di Adamuz, invadendo la linea parallela, dove transitava in senso contrario un altro treno dell’alta velocità della statale Alvia (Renfe), proveniente da Madrid e diretto a Huelva. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Disastro ferroviario in Spagna: forse un giunto rotto la causa del deragliamento. Testimonianze drammatiche

Spagna, le prime ipotesi sul disastro ferroviario: forse il deragliamento per un giunto saltatoLe autorità spagnole stanno indagando sulle cause del recente disastro ferroviario, con le prime ipotesi che puntano a un possibile deragliamento causato da un giunto saltato.

Spagna, confermata causa disastro ferroviario: “Inquirenti hanno trovato giunto rotto”Le autorità spagnole hanno confermato che il disastro ferroviario avvenuto recentemente è stato causato da un giunto rotto, come ipotizzato nelle prime analisi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Incidente ferroviario in Spagna: un video dall'alto mostra il luogo dello scontro fra due treni - 40, nei pressi della stazione di Adamuz, nella provincia di Cordoba in Andalusia, gli ultimi tre vagoni di un treno dell’operatore privato Iryo ... tg.la7.it