Svzzera | La Russa ' profondo dolore sentite condoglianze a familiari vittime'

Il recente incendio a Crans-Montana, in Svizzera, ha causato numerose vittime, suscitando grande cordoglio. La notizia, appresa con sincero dolore, mette in evidenza la gravità dell’accaduto e la tristezza condivisa con le famiglie coinvolte. In questo momento difficile, si esprimono le più sentite condoglianze a coloro che hanno perso i propri cari.

Roma, 1 gen (Adnkronos) - "Ho appreso con sincero e profondo dolore del drammatico incendio avvenuto nella notte in Svizzera, a Crans-Montana e che ha portato alla morte decine di persone. A nome del Senato della Repubblica esprimo sentite condoglianze ai familiari delle vittime”. Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

