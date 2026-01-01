Svzzera | La Russa ' profondo dolore sentite condoglianze a familiari vittime'

Da iltempo.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il recente incendio a Crans-Montana, in Svizzera, ha causato numerose vittime, suscitando grande cordoglio. La notizia, appresa con sincero dolore, mette in evidenza la gravità dell’accaduto e la tristezza condivisa con le famiglie coinvolte. In questo momento difficile, si esprimono le più sentite condoglianze a coloro che hanno perso i propri cari.

Roma, 1 gen (Adnkronos) - "Ho appreso con sincero e profondo dolore del drammatico incendio avvenuto nella notte in Svizzera, a Crans-Montana e che ha portato alla morte decine di persone. A nome del Senato della Repubblica esprimo sentite condoglianze ai familiari delle vittime”. Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

svzzera la russa profondo dolore sentite condoglianze a familiari vittime

© Iltempo.it - Svzzera: La Russa, 'profondo dolore, sentite condoglianze a familiari vittime'

Leggi anche: Maati: un anno dopo l’omicidio. Familiari, amici e cittadini in piazza: “Il dolore è sempre più profondo”

Leggi anche: Esplosione a Castel d'Azzano, Mattarella: «Profondo dolore per la scomparsa dei tre carabinieri»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Istituzioni Perugia unite, profondo dolore per giovane ucciso - La sindaca, la Giunta e l'intero Consiglio comunale di Perugia esprimono "il più profondo dolore per la morte del giovane" ucciso in un parcheggio della zona universitaria. ansa.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.