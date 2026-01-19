Spagna | incidente ferroviario Sanchez ' notte di profondo dolore'

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha definito la notte successiva all’incidente ferroviario nel sud della Spagna come una “notte di profondo dolore”. L’incidente, avvenuto ieri sera, ha provocato almeno 21 vittime. La vicenda ha suscitato una forte solidarietà nazionale e ha aperto un’indagine sulle cause dell’accaduto.

Madrid, 19 gen. (Adnkronos) - Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha parlato di "una notte di profondo dolore" dopo "il tragico incidente ferroviario" avvenuto ieri sera nel sud della Spagna, che ha causato almeno 21 vittime. "Nessuna parola può lenire un dolore così grande, ma voglio che sappiate che l'intera nazione è al vostro fianco in questi momenti così difficili", ha scritto su X, esprimendo "le sue più sincere condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Spagna: bilancio incidente ferroviario salito a 24 morti

Il bilancio dell'incidente ferroviario avvenuto ieri sera vicino ad Adamuz, nella provincia di Cordova, è salito a 24 morti. L’incidente ha coinvolto un treno e ha causato numerosi feriti. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’accaduto e sulle eventuali responsabilità, mentre la comunità locale si prepara a fronteggiare le conseguenze di questo grave evento.

L’incidente ferroviario in Spagna è «strano e difficile da spiegare». 24 i morti, 75 feriti

Un incidente ferroviario avvenuto ad Adamuz, Cordoba, sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia, ha causato 24 vittime e 75 feriti. L’evento, descritto come «strano e difficile da spiegare», si è verificato domenica alle 19:39, coinvolgendo due treni. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, che rappresenta un grave episodio nel sistema ferroviario spagnolo.

