Un grave incidente ferroviario si è verificato a Córdoba, in Spagna, coinvolgendo due treni dell'AV. Finora si registrano almeno 39 vittime, mentre la dinamica dell'incidente lascia molti dubbi, poiché si sarebbe verificato su un rettilineo, rendendo difficile comprendere come uno dei convogli abbia potuto deragliare. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause e sulle circostanze esatte dell'accaduto.

Un disastro ferroviario di dimensioni ingenti quello che nella notte si è verificato sulla linea dell’alta velocità Madrid-Andalusia, in Spagna. Due treni si sono scontrati all’altezza di Adamuz, in provincia di Cordova, causando un disastro gravissimo. Il bilancio al momento è catastrofico: sono almeno 39 le vittime e più di 70 i feriti. Le operazioni di recupero sono ancora in corso, per cui si ipotizza che il bilancio possa ancora aumentare. Secondo quanto si apprende, un treno Iryo, con 317 passeggeri, diretto da Malaga a Madrid stazione Puerta de Atocha, è deragliato invadendo un altro binario e colpendo un convoglio diretto che circolava in direzione opposta, da Madrid a Huelva, deragliato a sua volta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Spagna, frontale tra due treni dell’Av a Cordova: almeno 39 morti, la dinamica non convince

Spagna, deragliano due treni vicino a Cordova: 39 morti

Nella provincia di Cordova, vicino ad Adamuz, si è verificato un grave incidente ferroviario che ha causato la morte di 39 persone. L’incidente si è verificato ieri sera e ha coinvolto due treni, suscitando grande preoccupazione nella regione. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto e fornendo aggiornamenti sulle operazioni di soccorso.

Spagna, deragliano due treni vicino Cordova: almeno 7 morti e feriti

Nella serata a Cordova, in Spagna, si è verificato un incidente ferroviario che ha causato almeno sette decessi e diversi feriti. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’accaduto e prestando assistenza alle persone coinvolte. L’evento rappresenta un grave episodio nel contesto della sicurezza dei trasporti ferroviari nella regione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Spagna, scontro fra due treni AV: almeno 39 morti e oltre 70 feriti - Si è aggravato ulteriormente il tragico bilancio del deragliamento che ha coinvolto alle 19:39 di domenica due treni sulla linea di alta velocità Madrid- tg24.sky.it