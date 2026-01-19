Spagna deragliano due treni vicino a Cordova | 39 morti

Nella provincia di Cordova, vicino ad Adamuz, si è verificato un grave incidente ferroviario che ha causato la morte di 39 persone. L’incidente si è verificato ieri sera e ha coinvolto due treni, suscitando grande preoccupazione nella regione. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto e fornendo aggiornamenti sulle operazioni di soccorso.

È salito a 39 morti il bilancio del gravissimo incidente ferroviario avvenuto ieri sera vicino alla località di Adamuz, nella provincia spagnola di Cordova. Lo riporta Rtve citando il governatore dell'Andalusia, Juanma Moreno, secondo cui il numero delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore perché uno dei vagoni coinvolti nell'incidente è "gravemente danneggiato". I feriti sono 73, quindici dei quali versano in gravi condizioni. L'incidente si è verificato nel pomeriggio quanto un treno della compagnia Iryo proveniente da Malaga (Andalusia) è deragliato nei deviatoi di accesso al binario 1 della stazione di Adamuz, invadendo la linea adiacente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Un incidente ferroviario vicino ad Adamuz, nella provincia di Cordova, in Spagna, ha causato la morte di 24 persone. L’incidente si è verificato ieri sera e ha coinvolto due treni, provocando un grave bilancio. Le autorità stanno ancora lavorando per chiarire le cause e gestire le operazioni di soccorso.

Nella serata a Cordova, in Spagna, si è verificato un incidente ferroviario che ha causato almeno sette decessi e diversi feriti. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’accaduto e prestando assistenza alle persone coinvolte. L’evento rappresenta un grave episodio nel contesto della sicurezza dei trasporti ferroviari nella regione.

