Spagna deragliano due treni vicino Cordova | almeno 7 morti e feriti

Nella serata a Cordova, in Spagna, si è verificato un incidente ferroviario che ha causato almeno sette decessi e diversi feriti. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’accaduto e prestando assistenza alle persone coinvolte. L’evento rappresenta un grave episodio nel contesto della sicurezza dei trasporti ferroviari nella regione.

Si aggrava il bilancio della sciagura ferroviaria avvenuta in serata in Spagna, le autorità segnalano almeno sette morti. Lo riportano fonti della Guardia Civil, citate dall'emittente pubblica Tve. Secondo i servizi di emergenza e le testimonianze dei passeggeri riportate dai media, ci sarebbero anche numerosi feriti e varie persone ancora intrappolate nei vagoni convolti nel deragliamento di un treno della compagnia Iryo partito da Malaga e diretto a Madrid Puerta de Atocha, e un convoglio della compagnia Alvia diretto a Huelva, in AndalusiaTragedia in Spagna. Secondo quanto riferito dall'amministratore di infrastrutture ferroviarie (Adif) sui canali internet, l'incidente si è verificato nel pomeriggio quanto un treno della compagnia Iryo proveniente da Malaga (Andalusia) è deragliato nei deviatoi di accesso al binario 1 della stazione di Adamuz, invadendo la linea adiacente.

Nella serata di ieri, vicino a Cordova, si è verificato un incidente ferroviario che ha causato almeno cinque decessi. Le autorità stanno ancora intervenendo sul luogo per accertare le cause e gestire le operazioni di soccorso. La notizia evidenzia la gravità dell'incidente e la necessità di approfondimenti sulla sicurezza dei trasporti in Spagna.

Due treni dell'alta velocità si sono deragliati nei pressi di Adamuz, nella provincia di Cordova, in Spagna. L'incidente ha causato due vittime e diversi feriti. Le autorità stanno valutando le cause e le eventuali misure di sicurezza da adottare. La situazione è sotto controllo, e le squadre di emergenza sono intervenute sul luogo.

