Nella regione di Andalusia, in Spagna, si è verificato un grave incidente ferroviario: due treni sono deragliati sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia, nei pressi di Adamuz, vicino a Cordoba. L’incidente ha causato almeno 39 vittime, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza del sistema ferroviario locale. Le autorità stanno ancora conducendo le operazioni di soccorso e indagando sulle cause dell’accaduto.

Tragedia ferroviaria in Spagna, dove domenica due treni sono deragliati sulla linea di alta velocità Madrid-Andalusia, ad Adamuz, vicino Cordoba. Sono almeno 39 le vittime e decine i feriti. 75 quelli ricoverati in ospedale, dei quali 15 gravi. Un treno partito da Malaga e diretto a Madrid con 317 passeggeri è deragliato, invadendo un altro binario e colpendo un convoglio che transitava in direzione opposta diretto a Huelva con 200 persone a bordo, facendolo deragliare a sua volta. Due o tre vagoni sono poi precipitati in un terrapieno. L’incidente è avvenuto su un rettilineo. Le cause restano al momento sconosciute e saranno analizzate dalla commissione indipendente che indaga sugli incidenti ferroviari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, deragliano due treni in Andalusia: almeno 39 morti

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: 39 morti e decine i feriti

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, Spagna, con due treni che sono deragliati. Al momento, si contano 39 vittime e numerosi feriti, mentre le operazioni di soccorso sono in corso. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. La situazione rimane sotto osservazione, e si attendono aggiornamenti sulle indagini e sui soccorsi.

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: almeno 2 morti

Due treni ad alta velocità sono deragliati nel pomeriggio di oggi ad Adamuz, nella provincia di Córdoba, in Andalusia. L'incidente ha causato almeno due decessi e diversi feriti, secondo quanto comunicato dalla Guardia Civil. Le autorità stanno attualmente gestendo la situazione e conducendo le verifiche necessarie per chiarire le cause dell'incidente.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: 39 morti e decine di feriti - Il ministro dei Trasporti spagnolo Oscar Puente ha definito l'incidente «estremamente strano» in quanto si è verificato «su un tratto retto, su una ... msn.com