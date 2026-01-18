Spagna deragliano due treni in Andalusia | almeno 2 morti

Due treni ad alta velocità sono deragliati nel pomeriggio di oggi ad Adamuz, nella provincia di Córdoba, in Andalusia. L'incidente ha causato almeno due decessi e diversi feriti, secondo quanto comunicato dalla Guardia Civil. Le autorità stanno attualmente gestendo la situazione e conducendo le verifiche necessarie per chiarire le cause dell'incidente.

(Adnkronos) – Il deragliamento di due treni ad alta velocità ad Adamuz nella zona di Cordoba nel pomeriggio di oggi, domenica 18 gennaio, ha provocato due morti e diversi feriti, secondo la Guardia Civil. I servizi di emergenza stanno soccorrendo ancora i passeggeri intrappolati. Il treno della compagnia Iryo, coinvolto nell’incidente, trasportava 300 persone e la causa del deragliamento è attualmente sconosciuta. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria spagnola, Adif, ha segnalato il deragliamento di un treno Iryo partito da Malaga alle 18,40 e diretto alla stazione di Puerta de Atocha a Madrid. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

