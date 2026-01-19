Spagna deragliano due treni in Andalusia | 39 morti e decine i feriti

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, Spagna, con due treni che sono deragliati. Al momento, si contano 39 vittime e numerosi feriti, mentre le operazioni di soccorso sono in corso. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. La situazione rimane sotto osservazione, e si attendono aggiornamenti sulle indagini e sui soccorsi.

Disastro ferroviario in Spagna, dove nel tardo pomeriggio di ieri due treni ad alta velocità sono deragliati in Andalusia, all'altezza della cittadina di Adamuz, provocando la morte di almeno 39 persone, incluso il macchinista di uno dei due convogli, e il ferimento di oltre 170 persone, 24 delle quali in modo grave. L'incidente è avvenuto alle 19.39 di ieri, domenica 18 gennaio, quando un treno della compagnia spagnola Iryo, partito da Malaga e diretto a Madrid Puerta de Atocha, è deragliato per cause ancora da chiarire con 317 passeggeri a bordo. Il convoglio ha invaso il binario vicino, colpendo il treno che stava passando in quel momento, diretto a Huelva con 200 persone a bordo, facendolo deragliare a sua volta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: 39 morti, decine i feriti. Tre vagoni precipitati, passeggeri intrappolati

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: 39 morti, decine i feriti. I dubbi del ministro: «È un rettilineo, com'è potuto succedere?»

