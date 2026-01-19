Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, vicino ad Aldamuz (Cordova), causando 39 vittime e numerosi feriti. Due treni sono deragliati, con alcuni vagoni caduti in un terrapieno e passeggeri ancora intrappolati. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare, e le autorità stanno indagando. La situazione rimane sotto stretta osservazione mentre si cerca di fornire aiuto ai coinvolti.

Incidente in Spagna, alle 19.39 di domenica 18 gennaio: due treni ad alta velocità sono deragliati all'altezza della località di Adamuz (Cordova), in Andalusia: secondo quanto riporta El Mundo, almeno 39 i morti, uno dei quali è il macchinista di uno dei treni, 170 feriti lievi e 73 persone ricoverate, 24 delle quali gravemente ferite (cinque sono in condizioni gravissime). Solo sul treno Iryo, diretto da Malaga a Madrid, ci sarebberostati almeno 21 morti e 22 feriti, secondo fonti della compagnia, che ha messo a disposizione un numero per i familiari dei passeggeri (900001402). Anche Renfe ha attivato un numero verde per notizie sui passeggeri del treno Alvia (900101020). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Spagna, deragliano due treni in Andalusia: 39 morti, decine i feriti. Tre vagoni caduti in un terrapieno, passeggeri ancora intrappolati

