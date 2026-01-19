Spagna deragliano due treni in Andalusia | 24 mortie 75 feriti 15 gravissimiTre vagoni precipitati passeggeri intrappolati

Due treni sono deragliati in Andalusia, causando 24 vittime e 75 feriti, di cui 15 in modo grave. L’incidente è avvenuto a Aldamuz, vicino a Cordova, con tre vagoni precipitati e passeggeri rimasti intrappolati. Il ministro dei Trasporti spagnolo ha dichiarato che le cause dell’incidente non sono ancora chiare, e che si tratta di un episodio difficile da spiegare anche per i tecnici.

Due treni ad alta velocità sono deragliati in Spagna, all'altezza della località di Adamuz (Cordova), in Andalusia: le autorità segnalano che ci sono 24 morti. Lo riportano fonti della Guardia Civil, citate dall'emittente pubblica Tve. Il governatore dell'Andalusia Juanma Moreno ha affermato che al momento sono 75 le persone ricoverate negli ospedali del territorio, 15 delle quali sono in gravi condizioni. Varie persone sono ancora intrappolate nei vagoni convolti nel deragliamento. «Ci sono almeno due o tre vagoni precipitati in un terrapieno di cinque metri ai quali è difficile accedere. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Spagna, deragliano due treni in Andalusia: 24 mortie 75 feriti (15 gravissimi).Tre vagoni precipitati, passeggeri intrappolati

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: morti e feriti

Due treni ad alta velocità sono deragliati ad Adamuz, nella provincia di Córdoba, in Andalusia. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di domenica 18 gennaio, ha causato alcuni feriti e si stanno ancora valutando eventuali vittime. Le autorità locali stanno intervenendo per gestire la situazione e per le operazioni di soccorso. L’evento ha suscitato attenzione per le implicazioni sulla sicurezza dei trasporti nella regione.

Spagna, deragliano due treni vicino Cordova: 5 vittime e feriti, Alta Velocità bloccata tra Madrid e l’Andalusia

Due treni ad alta velocità sono deragliati nelle vicinanze di Adamuz, nella provincia di Cordova, in Spagna. L’incidente ha causato cinque vittime e diversi feriti. La circolazione tra Madrid e l’Andalusia è attualmente sospesa, con le autorità che stanno intervenendo per gestire la situazione e effettuare le verifiche necessarie.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Spagna, due treni ad alta velocità deragliano in Andalusia: morti e feriti, linea interrotta - Deragliamento di due treni ad alta velocità in Andalusia: il bilancio è drammatico. notizie.it