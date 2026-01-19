spagna deragliano due treni almeno 39 morti i passeggeri intrappolati scene di orrore

Un grave incidente ferroviario si è verificato ieri sera vicino ad Adamuz, nella provincia di Córdoba, Spagna. Due treni sono deragliati, causando almeno 39 vittime. Le autorità stanno gestendo le operazioni di soccorso e le indagini per chiarire le cause dell’incidente. La notizia rappresenta un evento tragico che ha colpito la comunità locale e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza del trasporto ferroviario.

È salito a 39 morti il bilancio del gravissimo incidente ferroviario avvenuto ieri sera vicino alla località di Adamuz, nella provincia spagnola di Cordova. Lo riporta Rtve citando il governatore dell'Andalusia, Juanma Moreno, secondo cui il numero delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore perché uno dei vagoni coinvolti nell'incidente è "gravemente danneggiato". I feriti sono 73, quindici dei quali versano in gravi condizioni. L'incidente si è verificato nel pomeriggio quanto un treno della compagnia Iryo proveniente da Malaga (Andalusia) è deragliato nei deviatoi di accesso al binario 1 della stazione di Adamuz, invadendo la linea adiacente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

