Spagna deragliano due treni | almeno 39 morti e più di 150 feriti I passeggeri intrappolati scene di orrore

È salito a 39 morti il bilancio del gravissimo incidente ferroviario avvenuto ieri sera vicino alla località di Adamuz, nella provincia spagnola di Cordova. I feriti sono almeno 152, dei quali 42 ricoverati in ospedale (13 in terapia intensiva). L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica quando un treno della compagnia Iryo proveniente da Malaga (Andalusia) è deragliato nei deviatoi di accesso al binario 1 della stazione di Adamuz, invadendo la linea adiacente: ciò ha causato il deragliamento di un secondo convoglio che stava transitando nel medesimo punto. "Eravamo partiti puntuali alle 18. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

