Un grave incidente ferroviario si è verificato ieri sera nei pressi di Adamuz, nella provincia di Córdoba, in Spagna. Due treni sono deragliati, causando almeno 39 vittime e oltre 100 feriti. Le operazioni di soccorso sono in corso, mentre i passeggeri rimasti intrappolati vivono momenti di grande difficoltà. La tragedia ha suscitato forte attenzione a livello locale e nazionale.

È salito a 39 morti il bilancio del gravissimo incidente ferroviario avvenuto ieri sera vicino alla località di Adamuz, nella provincia spagnola di Cordova. Lo riporta Rtve citando il governatore dell'Andalusia, Juanma Moreno, secondo cui il numero delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore perché uno dei vagoni coinvolti nell'incidente è "gravemente danneggiato". I feriti sono 73, quindici dei quali versano in gravi condizioni. L'incidente si è verificato nel pomeriggio quanto un treno della compagnia Iryo proveniente da Malaga (Andalusia) è deragliato nei deviatoi di accesso al binario 1 della stazione di Adamuz, invadendo la linea adiacente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Spagna, deragliano due treni: almeno 39 morti e più di 100 feriti. I passeggeri intrappolati, scene di orrore

Spagna, deragliano due treni, almeno 39 morti. I passeggeri intrappolati, scene di orrore

Un grave incidente ferroviario si è verificato ieri sera vicino ad Adamuz, nella provincia di Córdoba, Spagna. Due treni sono deragliati, causando almeno 39 vittime. Le autorità stanno gestendo le operazioni di soccorso e le indagini per chiarire le cause dell’incidente. La notizia rappresenta un evento tragico che ha colpito la comunità locale e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza del trasporto ferroviario.

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: 39 morti, decine i feriti. Tre vagoni precipitati, passeggeri intrappolati

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, vicino ad Aldamuz, Cordova, provocando la morte di 39 persone e il ferimento di numerosi altri. Due treni sono deragliati, con tre vagoni che sono precipitati e alcuni passeggeri rimasti intrappolati. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite, e le autorità stanno conducendo le indagini per determinare le circostanze dell'accaduto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: almeno 39 morti - Tragedia ferroviaria in Spagna, dove domenica due treni sono deragliati sulla linea di alta velocità Madrid- msn.com