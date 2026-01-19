Il bilancio dell'incidente ferroviario avvenuto ieri sera vicino ad Adamuz, nella provincia di Cordova, è salito a 24 morti. L’incidente ha coinvolto un treno e ha causato numerosi feriti. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’accaduto e sulle eventuali responsabilità, mentre la comunità locale si prepara a fronteggiare le conseguenze di questo grave evento.

Roma, 19 gen. (LaPresse) – È salito a 24 morti il bilancio del grave incidente ferroviario avvenuto ieri sera vicino alla località di Adamuz, nella provincia spagnola di Cordova. Lo riporta Rtve citando il governatore dell’Andalusia, Juanma Moreno, secondo cui il numero delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore perché uno dei vagoni coinvolti nell’incidente è “gravemente danneggiato”. I feriti sono 73, quindici dei quali versano in gravi condizioni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna: bilancio incidente ferroviario salito a 24 morti

L’incidente ferroviario in Spagna è «strano e difficile da spiegare». 24 i morti, 75 feriti

Incidente ferroviario, treno deraglia: decine di morti e feriti

