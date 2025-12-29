Incidente ferroviario treno deraglia | decine di morti e feriti

Nella mattinata di domenica, un incidente ferroviario ha causato il deragliamento di un treno passeggeri. L’accaduto ha provocato numerosi feriti e diverse vittime, suscitando grande preoccupazione tra le autorità e la comunità. La vicenda rimane sotto indagine per chiarire le cause dell’incidente e valutare eventuali responsabilità.

La domenica si era aperta come una giornata di viaggio qualunque per centinaia di persone a bordo di un convoglio passeggeri, quando all’improvviso la corsa si è trasformata in tragedia. Un treno, lanciato lungo una tratta strategica che attraversa il sud del Paese, è uscito dai binari durante il percorso, provocando una scena di devastazione che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. I primi minuti sono stati segnati da confusione, urla e passeggeri feriti che cercavano aiuto tra le lamiere. Con il passare delle ore, il quadro è apparso sempre più drammatico. Le autorità hanno confermato un bilancio pesantissimo: almeno 13 persone hanno perso la vita e decine di altre sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Deraglia il treno interoceanico in Messico, 13 morti e quasi 100 feriti: è il secondo incidente in pochi giorni

Leggi anche: Incidente ferroviario a Ferrara, treno di studenti contro camion sui binari: feriti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Messico: almeno 13 morti e 98 feriti in incidente ferroviario; Incidente ferroviario in Messico, 13 morti e 98 feriti; Il dolore, le urla, il panico: feriti tratti in salvo dal treno deragliato, l'incidente in Messico; Treno deragliato in Messico, 13 morti, 98 feriti.

Treno deraglia e finisce in una scarpata: "Ci sono almeno 13 morti, un centinaio i feriti, alcuni gravissimi" - A bordo del convoglio del "treno interoceanico" viaggiavano 250 persone, tra passeggeri e membri dell’equipaggio. today.it

Messico: almeno 13 morti e 98 feriti in incidente ferroviario - Il 20 dicembre un treno sulla stessa linea si era scontrato con un camion che tentava di attraversare i binari, ma quell'incidente non aveva causato vittime ... msn.com