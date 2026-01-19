L’incidente ferroviario in Spagna è strano e difficile da spiegare 24 i morti 75 feriti

Un incidente ferroviario avvenuto ad Adamuz, Cordoba, sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia, ha causato 24 vittime e 75 feriti. L’evento, descritto come «strano e difficile da spiegare», si è verificato domenica alle 19:39, coinvolgendo due treni. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, che rappresenta un grave episodio nel sistema ferroviario spagnolo.

Un incidente ferroviario «strano e difficile da spiegare» in Spagna. Il deragliamento che ha coinvolto alle 19:39 di domenica due treni sulla linea di alta velocità Madrid-Andalusia ad Adamuz ( Cordoba ) ha causato finora 24 morti. Almeno 75 i feriti ricoverati, dei quali 15 gravi, stando al bilancio provvisorio fatto dal governatore dell’Andalusia, Juanma Moreno. Coinvolti un treno Iryo diretto da Malaga a Madrid, con a bordo 317 passeggeri, e uno di lunga percorrenza Alvia (Renfe), che con oltre 200 persone a bordo transitava in direzione opposta, da Madrid a Huelva. Il ministro dei Trasporti spagnolo Oscar Puente che l’ Iryo ha quattro anni di età, mentre l’infrastruttura sulla linea Madrid-Siviglia è stata recentemente ristrutturata.🔗 Leggi su Open.online

Incidente ferroviario, treno deraglia: decine di morti e feriti

Nella mattinata di domenica, un incidente ferroviario ha causato il deragliamento di un treno passeggeri. L’accaduto ha provocato numerosi feriti e diverse vittime, suscitando grande preoccupazione tra le autorità e la comunità. La vicenda rimane sotto indagine per chiarire le cause dell’incidente e valutare eventuali responsabilità.

Leggi anche: “Tanti morti e feriti”. Terribile incidente ferroviario, la scena agghiacciante

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Spagna, incidente ferroviario, almeno dieci vittime e un centinaio di feriti - Scene di panico, caos e soccorsi fra le lamiere che andranno avanti per ore per un grave incidente ferroviario lungo la linea dell’alta velocità che collega Madrid e la regione meridionale dell’Andalu ... ilsole24ore.com