SP 31 Cucigliana-Lorenzana al via i lavori | modifiche alla viabilità

Cascina, 19 gennaio 2026 - Partiranno mercoledì 21 gennaio, a cura della Provincia di Pisa, i lavori di riqualificazione della SP 31 Cucigliana-Lorenzana nel tratto compreso tra l’intersezione con la SP 67 bis (Arnaccio) e quella con via Rotina. Le lavorazioni entreranno nel vivo a metà settimana, salvo imprevisti o condizioni meteo avverse, dopo l’allestimento del cantiere già avviato nella giornata di lunedì 19 gennaio. Già nella notte tra oggi e martedì 20 gennaio sono previste le prime lavorazioni sul ponte, interventi propedeutici al prosieguo del cantiere nei giorni successivi. L’operazione complessiva avrà una durata stimata tra le quattro e le sei settimane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Partiti i lavori post-alluvione sulla Sp 9 'Cesena-Sogliano'. Cantiere da 3,9 milioni, modifiche alla viabilità

Sono iniziati oggi i lavori di ripristino e miglioramento della strada provinciale 9 “Cesena–Sogliano”, danneggiata dall’alluvione del maggio 2023. Il cantiere, del valore di 3,9 milioni di euro, prevede interventi di riparazione e modifiche alla viabilità per garantire maggiore sicurezza. Le opere sono finalizzate a ripristinare l'infrastruttura e a migliorare la fluidità del traffico sulla strada.

Sicurezza sulla Sp 31. Al via maxi cantiere: "Stop a tutti i pericoli" - Un lavoro, che interessa anche il territorio di Fauglia, dell’importo di un milione e 200mnila euro che sarà ... lanazione.it