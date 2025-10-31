Al via i lavori sulla Statale | ci saranno modifiche alla viabilità

Trentotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto per i lavori di straordinaria manutenzione dei giunti stradali sulla variante di Mori, che inizieranno alle 8:30 di lunedì 3 novembre e che, secondo le stime della Provincia, potrebbero durare diciannove giorni.In questo arco di tempo verrà chiusa la carreggiata in direzione Rovereto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

