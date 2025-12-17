Omicidio Mollicone Mottola in aula | Siamo innocenti e non abbiamo depistato indagini

Si apre oggi l’udienza del processo d’appello bis sull’omicidio di Serena Mollicone, con le dichiarazioni spontanee dell’ex comandante dei carabinieri di Arce, Franco Mottola. In un contesto di grande attenzione e tensione, Mottola ha ribadito la propria innocenza e negato ogni depistamento nelle indagini, aprendo un nuovo capitolo nel complesso caso giudiziario.

Si è aperta con dichiarazioni spontanee dell’ex comandante della caserma dei carabinieri di Arce, Franco Mottola, l’udienza di oggi del processo d’appello bis sull’omicidio di Serena Mollicone. Con un intervento lungo e articolato, Mottola ha respinto con forza ogni accusa, ribadendo la propria innocenza e denunciando quello che ha definito un pregiudizio radicato da anni. “Da quasi venti anni si è scatenato contro di noi un veleno che si è sparso nella mente e nel convincimento dell’opinione pubblica; però di contro abbiamo la speranza e la certezza dell’obiettività e della serenità di chi ci giudica per la terza volta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

