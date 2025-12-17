Omicidio Mollicone Mottola in aula | Siamo innocenti e non abbiamo depistato indagini
Si apre oggi l’udienza del processo d’appello bis sull’omicidio di Serena Mollicone, con le dichiarazioni spontanee dell’ex comandante dei carabinieri di Arce, Franco Mottola. In un contesto di grande attenzione e tensione, Mottola ha ribadito la propria innocenza e negato ogni depistamento nelle indagini, aprendo un nuovo capitolo nel complesso caso giudiziario.
Si è aperta con dichiarazioni spontanee dell’ex comandante della caserma dei carabinieri di Arce, Franco Mottola, l’udienza di oggi del processo d’appello bis sull’omicidio di Serena Mollicone. Con un intervento lungo e articolato, Mottola ha respinto con forza ogni accusa, ribadendo la propria innocenza e denunciando quello che ha definito un pregiudizio radicato da anni. “Da quasi venti anni si è scatenato contro di noi un veleno che si è sparso nella mente e nel convincimento dell’opinione pubblica; però di contro abbiamo la speranza e la certezza dell’obiettività e della serenità di chi ci giudica per la terza volta. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Omicidio Serena Mollicone, processo nel vivo. Franco Mottola: «Non l'abbiamo uccisa noi. Tuzi? Suicida per vergogna dell'amante e per mio figlio»
Leggi anche: Neonata morta dopo il parto in casa, indagate per omicidio colposo le ostetriche: «Siamo tranquille. Abbiamo seguito la procedura». C'è un video della nascita
Delitto Mollicone, entra nel vivo a Frosinone il processo d'appello bis; Serena Mollicone, all’appello bis: il giorno del carabinieri che riaprì il caso; Picerno-Salernitana, Raffaele: «Rabbia e ferocia per una gara che pesa»; Cercola, trasportavano in auto oltre due chili e mezzo di esplosivi: con loro anche i figli di 2 e 10 anni.
Omicidio Serena Mollicone, l'ex maresciallo Mottola in aula: «Siamo innocenti, noi perseguitati da vent'anni» - «Sono e siamo innocenti di quanto siamo accusati da moltissimi anni». msn.com
Omicidio Serena Mollicone, Franco Mottola al processo d’Appello bis/ “Noi innocenti. Ruppi io la porta ma…” - Omicidio Serena Mollicone, Franco Mottola respinge accuse al processo d'Appello bis: "Noi innocenti. ilsussidiario.net
Omicidio Mollicone, Franco Mottola: “Tuzi suicida per vergogna e perché rifiutato dall’amante” - La famiglia Mottola sta affrontando un nuovo processo dopo che la Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione giudicandola "incoerente in più ... fanpage.it
Special Il Caso Mollicone Roberta Bruzzone illustra il delitto
Nel processo bis per l’omicidio di Serena Mollicone, Franco Mottola ha rilasciato dichiarazioni spontanee davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Roma. L’ex comandante della caserma di Arce ha parlato del suicidio del brigadiere Santino Tuzi, legandolo a m - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.