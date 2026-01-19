Omicidio Serena Mollicone parla Marco Mottola | Non l'ho uccisa in caserma non è mai venuta

Durante l'udienza del processo d'appello per l'omicidio di Serena Mollicone, Marco Mottola ha dichiarato di non essere responsabile della morte di Serena e ha negato di essere mai stato in caserma in quei giorni. La sua testimonianza si è concentrata nel rigettare le accuse e nel chiarire la propria posizione nel procedimento giudiziario in corso.

Questa mattina in aula, durante l'udienza del processo d'appello per l'omicidio di Serena Mollicone, Marco Mottola ha preso la parola, dicendo di non aver ucciso Serena, e usando toni molto duri nei confronti di Santino Tuzi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Omicidio Mollicone, Franco Mottola: “Tuzi suicida per vergogna e perché rifiutato dall’amante”

L'omicidio di Serena Mollicone rimane uno dei casi più intricati e irrisolti in Italia. Recentemente, la famiglia Mottola si confronta con un nuovo processo, dopo che la Cassazione ha annullato l'assoluzione, evidenziando incongruenze e contraddizioni nella precedente sentenza. Nel frattempo, emergono nuove testimonianze, tra cui quella di Franco Mottola, che avrebbe attribuito il suicidio di Tuzi a motivi di vergogna e rifiuto amoroso.

Omicidio Serena Mollicone, processo nel vivo. Franco Mottola: «Non l'abbiamo uccisa noi. Tuzi? Suicida per vergogna dell'amante e per mio figlio»

Entrato nel vivo l'appello bis sul caso di Serena Mollicone, la giovane di 18 anni di Arce uccisa nel 2001. Durante le udienze, i testi e le testimonianze cercano di fare luce sulle responsabilità e sui misteri ancora irrisolti, mentre le dichiarazioni degli imputati alimentano discussioni e tensioni sul controverso omicidio.

