Sondaggi politici | FdI primo partito PD in crescita ma gli equilibri non cambiano
I risultati dei sondaggi politici confermano un quadro stabile: Fratelli d’Italia si mantiene come primo partito, mentre il Partito Democratico registra una crescita senza modificare gli equilibri complessivi. La Supermedia YoutrendAgi evidenzia un sistema politico ancora sostanzialmente immutato, con Giorgia Meloni e il suo partito saldamente al vertice, senza significativi spostamenti nei consensi degli italiani.
La Supermedia YoutrendAgi conferma un sistema politico sostanzialmente immobile: Fratelli d'Italia guida il Paese ma senza espandersi, con Giorgia Meloni ferma sui consensi. Nel frattempo il PD cresce di qualche punto anche se non colma ancora il divario. Il centrodestra resta dunque avanti, senza però segnali di ulteriore consolidamento.🔗 Leggi su Fanpage.it
Sondaggi politici: FdI e PD in lieve aumento, ma gli equilibri non cambiano
Il recente sondaggio Lab21 evidenzia una leggera crescita di Fratelli d'Italia e del Partito Democratico, senza tuttavia alterare gli equilibri politici complessivi. I dati confermano una stabilità nella distribuzione delle preferenze, mantenendo sostanzialmente invariati i rapporti di forza tra le principali forze politiche italiane.
Sondaggi politici: FdI si conferma primo partito ma perde consenso, il Pd guadagna terreno
Il primo sondaggio Swg del 2026 evidenzia un leggero calo per Fratelli d'Italia, che mantiene comunque la posizione di primo partito. Al contrario, il Partito Democratico di Elly Schlein registra un aumento di consensi, riducendo le distanze tra i principali schieramenti politici. I dati offrono uno sguardo aggiornato sulla dinamica politica attuale, evidenziando le tendenze di consenso tra gli elettori italiani.
