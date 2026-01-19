Qui trovate i racconti dei sopravvissuti all’incidente ferroviario di Adamuz, un episodio che ha lasciato segni profondi. Le testimonianze descrivono momenti di solitudine e confusione, tra vetri rotti, valigie cadute e un buio improvviso. Un resoconto sobrio e diretto di chi ha vissuto quell’evento, offrendo uno sguardo sincero su quanto accaduto.

"Ero a bordo e ho sentito un impatto molto forte. Il treno è uscito dai binari e, inclinandosi di lato, tutte le valigie hanno iniziato a caderci addosso, insieme ai vetri, a tutto". Sono drammatiche le testimonianze dei passeggeri che erano a bordo dei treni Iryo e Alvia, coinvolti in un incidente all'altezza di Cordoba che ha ucciso 39 persone nella sera del 18 gennaio. A parlare è Yuri, intervistata da María José Martínez per l'emittente radiofonica Cadena Ser: "C'era gente gravemente ferita, a una ragazza si è aperta la testa". La giornalista ha raccontato di essere arrivata con una delle prime ambulanze che dal luogo del disastro sono partite verso l'ospedale Reina Sofia di Cordoba, la struttura che ha ricevuto il maggior numero di feriti.

© Ilfattoquotidiano.it - “Soli, al buio e circondati dai morti. Vetri e valigie ci sono caduti addosso”: i racconti dei sopravvissuti all’incidente di Adamuz

‘Mi sono caduti addosso i corpi’: il racconto choc dell’italiano ereo in soccorso dei ragazzi intrappolati a Crans-Montana

Un racconto di emergenza e coraggio a Crans-Montana: Paolo Campolo descrive l’intervento di soccorso tra i corpi caduti durante un incidente nelle Le Constellation. La sua testimonianza offre uno sguardo diretto e sobrio su un episodio complesso, evidenziando l’importanza della prontezza e dell’umanità nei momenti di crisi. Un racconto che invita a riflettere sulla realtà degli interventi di emergenza in situazioni di rischio.

“Una palla di fuoco è salita lungo le scale”, “Tutti si calpestavano”: i racconti dei sopravvissuti ai pm svizzeri del rogo di Crans Montana

I racconti dei sopravvissuti al incendio di Crans Montana, raccolti dai pm svizzeri, offrono un quadro dettagliato di quei momenti drammatici. Dalla salita improvvisa di una palla di fuoco alle persone che si calpestavano nel tentativo di mettersi in salvo, le testimonianze descrivono come il fuoco si sia rapidamente diffuso, coinvolgendo interi piani dell’edificio. Questi resoconti sono ora al centro delle indagini per chiarire le cause e le responsabilità dell

