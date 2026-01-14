Una palla di fuoco è salita lungo le scale Tutti si calpestavano | i racconti dei sopravvissuti ai pm svizzeri del rogo di Crans Montana

I racconti dei sopravvissuti al incendio di Crans Montana, raccolti dai pm svizzeri, offrono un quadro dettagliato di quei momenti drammatici. Dalla salita improvvisa di una palla di fuoco alle persone che si calpestavano nel tentativo di mettersi in salvo, le testimonianze descrivono come il fuoco si sia rapidamente diffuso, coinvolgendo interi piani dell’edificio. Questi resoconti sono ora al centro delle indagini per chiarire le cause e le responsabilità dell

“In pochi secondi il fuoco si è propagato all’intero soffitto e al piano superiore”. Dai racconti dell’orrore ad atti di indagine. Sono le dichiarazioni delle persone che hanno vissuto i minuti di panico, paura e fumo del devastante rogo del bar Le Costellation di Crans-Montana, dove morte 40 persone. È una ragazza di 15 anni a pronunciare una delle frasi che più di tutte restituiscono la velocità con cui la notte di Capodanno si è trasformata in una trappola mortale. Alcune simulazioni ipotizzano tra i 140 e i 160 secondi. L’adolescente, che come altri ragazzi festeggiava, stava filmando quando le scintille delle bottiglie colpiscono il soffitto ricoperto incautamente di pannelli fonoassorbenti non ignifughi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

