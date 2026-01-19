Siria | media ' esercito prende controllo diga di Tishreen vicino Aleppo'

L’esercito siriano ha recentemente preso il controllo della diga di Tishreen, situata nella campagna orientale di Aleppo. La diga, una delle principali sul fiume Eufrate, riveste un ruolo importante nella gestione delle risorse idriche della regione. Questo sviluppo rappresenta un cambiamento significativo nella situazione sul campo, con potenziali implicazioni per la stabilità locale e le infrastrutture.

Damasco, 19 gen. (Adnkronos) - L'esercito siriano ha preso il controllo della diga di Tishreen, nella campagna orientale di Aleppo, una delle due principali dighe sul fiume Eufrate. Lo riporta al Jazeera. Le forze siriane sono state ridistribuite in alcune zone di Aleppo per rafforzare la propria presenza, dove stanno conducendo operazioni di ricerca nella zona dopo aver preso il controllo dalle Forze democratiche siriane (Sdf) guidate dai curdi. Le Sdf controllavano ampie zone del nord e del nord-est della Siria, ricche di petrolio, gran parte delle quali erano state conquistate durante la guerra civile e la lotta contro il gruppo Isil (Isis) nell'ultimo decennio, una guerra che le Sdf avevano combattuto come principale alleato regionale degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Siria: esercito prende controllo di Deir Hafer, a 50 km da Aleppo. Le immagini dell'ingresso dei militari in città

L’esercito siriano ha preso il controllo di Deir Hafer, situata a circa 50 km da Aleppo, segnando un importante passo nel processo di riconquista delle aree precedentemente sotto il controllo delle Forze democratiche siriane (Sdf) a guida curda. Le immagini mostrano l’ingresso militare nella città, evidenziando i recenti sviluppi nel conflitto nella regione di Aleppo.

Siria: esercito, 'preso controllo 2 giacimenti petroliferi vicino a Tabqa'

Le forze armate siriane hanno recentemente riconquistato due importanti giacimenti petroliferi nella regione di Tabqa, tra cui Safyan e Thawra. Questi territori, strategici per le risorse energetiche del paese, sono ora sotto il controllo delle truppe di Damasco. La ripresa di queste aree rappresenta un passo significativo nel contesto delle dinamiche di sicurezza e controllo territoriale in Siria.

