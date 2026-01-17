L’esercito siriano ha preso il controllo di Deir Hafer, situata a circa 50 km da Aleppo, segnando un importante passo nel processo di riconquista delle aree precedentemente sotto il controllo delle Forze democratiche siriane (Sdf) a guida curda. Le immagini mostrano l’ingresso militare nella città, evidenziando i recenti sviluppi nel conflitto nella regione di Aleppo.

L’esercito siriano è all’opera per prendere il controllo delle aree precedentemente controllate dalle Forze democratiche siriane (Sdf) a guida curda nel governatorato di Aleppo. I militari sono entrati a Deir Hafer, situata a circa 50 km a est della città di Aleppo, dopo che le Sdf hanno annunciato che avrebbero iniziato a ritirarsi dalle loro roccaforti in città nelle prime ore del giorno. Lo riporta Al Jazeera. Un giornalista dell’Associated Press ha visto carri armati governativi, mezzi corazzati per il trasporto di truppe e altri veicoli, compresi furgoni con mitragliatrici pesanti montate sul tetto, dirigersi verso la città di Deir Hafer dalla vicina Hamima dopo che i bulldozer avevano rimosso le barriere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Siria: esercito prende controllo di Deir Hafer, a 50 km da Aleppo. Le immagini dell'ingresso dei militari in città

Leggi anche: Siria, drone colpisce il Governatorato di Aleppo: le immagini dei danni all'edificio

Leggi anche: Siria, 155mila sfollati dopo il “rastrellamento” dell’esercito nel quartiere curdo di Aleppo. La replica: “Non ci hanno cacciati”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Aleppo. «Punti di luce, sotto le bombe»; Siria, il ministero degli Esteri: ad Aleppo operazioni limitate e mirate per proteggere i civili; Scontri advert Aleppo: il governo siriano prende il controllo di Sheikh Maqsoud; detiene 300 curdi; Il governo siriano assume il controllo di Aleppo dopo aver trasferito i combattenti curdi.

Siria, l'esercito prende il controllo di Deir Hafer, nei pressi di Aleppo - L'esercito siriano ha dichiarato di aver preso il controllo della città di Deir Hafer, nei pressi di Aleppo. corrieredellosport.it