Siria | esercito prende controllo di Deir Hafer a 50 km da Aleppo Le immagini dell' ingresso dei militari in città
L’esercito siriano ha preso il controllo di Deir Hafer, situata a circa 50 km da Aleppo, segnando un importante passo nel processo di riconquista delle aree precedentemente sotto il controllo delle Forze democratiche siriane (Sdf) a guida curda. Le immagini mostrano l’ingresso militare nella città, evidenziando i recenti sviluppi nel conflitto nella regione di Aleppo.
L’esercito siriano è all’opera per prendere il controllo delle aree precedentemente controllate dalle Forze democratiche siriane (Sdf) a guida curda nel governatorato di Aleppo. I militari sono entrati a Deir Hafer, situata a circa 50 km a est della città di Aleppo, dopo che le Sdf hanno annunciato che avrebbero iniziato a ritirarsi dalle loro roccaforti in città nelle prime ore del giorno. Lo riporta Al Jazeera. Un giornalista dell’Associated Press ha visto carri armati governativi, mezzi corazzati per il trasporto di truppe e altri veicoli, compresi furgoni con mitragliatrici pesanti montate sul tetto, dirigersi verso la città di Deir Hafer dalla vicina Hamima dopo che i bulldozer avevano rimosso le barriere. 🔗 Leggi su Lapresse.it
