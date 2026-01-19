Siria l’esercito di Damasco avanza nel nord del Paese | migliaia di sfollati curdi verso la città di Qamishli

L’esercito siriano sta avanzando nel nord del paese, portando allo spostamento di migliaia di civili curdi verso Qamishli. Dopo aver conquistato ampie zone, le autorità governative determinano un cambiamento significativo nella regione, con conseguenze sulla popolazione locale e sulla stabilità dell’area. La situazione rimane in evoluzione, evidenziando le complesse dinamiche del conflitto siriano e le sfide per la sicurezza e la protezione dei civili.

Migliaia di sfollati curdi sti stanno spostando verso Qamishli, principale città curda nel nord-est della Siria, dopo che l’esercito governativo ha conquistato vaste aree del nord del Paese. L’avanzata delle forze di Damasco ha portato alla perdita di territori che per oltre un decennio erano rimasti sotto il controllo delle forze curde, garantendo di fatto un’ampia autonomia. Nella città si sono svolte manifestazioni contro l’estensione del controllo dell’esercito siriano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Siria: Damasco, 'esercito avanza nel nord est'

Le forze siriane si stanno muovendo verso Raqqa e Hasakah nel nord-est del paese. Questa operazione riguarda le ultime aree sotto il controllo dell’amministrazione autonoma curda, supportata dagli Stati Uniti. La situazione in questa regione si sta evolvendo, con possibili implicazioni per il quadro politico e militare della Siria.

In Siria è stato raggiunto un accordo di cessate il fuoco tra Damasco e curdi

In Siria, è stato firmato un accordo di cessate il fuoco tra il governo di Damasco e le forze curde. Raqqa, precedentemente sotto il controllo delle forze curde e liberata dall’ISIS nel 2018, è ora tornata sotto il controllo del governo siriano. Questa intesa segna un passo importante nel processo di stabilizzazione del paese e nella gestione dei territori interessati dal conflitto.

