Siria | Damasco ' esercito avanza nel nord est'

Le forze siriane si stanno muovendo verso Raqqa e Hasakah nel nord-est del paese. Questa operazione riguarda le ultime aree sotto il controllo dell’amministrazione autonoma curda, supportata dagli Stati Uniti. La situazione in questa regione si sta evolvendo, con possibili implicazioni per il quadro politico e militare della Siria.

Damasco, 18 gen. (Adnkronos) - Le truppe del governo siriano stanno avanzando verso Raqqa e Hasakah, nel nord-est del Paese, ultime roccaforti dell'amministrazione autonoma curda sostenuta dagli Stati Uniti. Lo hanno riferito funzionari governativi e fonti di sicurezza siriane. In precedenza avevano preso il controllo dei principali giacimenti di petrolio e gas di Deir al-Zor a est del fiume Eufrate, una fonte fondamentale di entrate per le forze guidate dai curdi, infliggendo un duro colpo al gruppo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Siria: esercito, 'nostre forze entrate nell'area a est di Aleppo'

L’esercito siriano ha annunciato l’ingresso in un’area a est di Aleppo, dopo che le forze curde avevano concordato di ritirarsi dalla regione, in seguito agli ultimi sviluppi dei scontri. Questa operazione si inserisce in un contesto di tensioni e spostamenti di forze nel territorio, con implicazioni sulla stabilità locale e sulla presenza di differenti gruppi armati nella zona.

Siria, un anno dalla caduta di Assad: fuochi d'artificio nel cielo di Damasco

Un anno dalla caduta di Bashar Assad, Damasco ha celebrato con fuochi d'artificio e musica ad alto volume. L'anniversario segna un momento di svolta nella storia politica della Siria, con manifestazioni che riflettono i cambiamenti e le tensioni ancora presenti nel paese. Un evento che ha attirato l'attenzione internazionale, simbolo di una nuova fase nel destino siriano.

