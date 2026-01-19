Sinner show! Così Jannik liquidava Gaston nel 2021

Jannik Sinner si prepara a scendere in campo agli Australian Open, alla ricerca del suo terzo titolo consecutivo nel torneo. Al primo turno, l’azzurro affronterà il francese Hugo Gaston, attualmente al n. 58 del ranking ATP. Un appuntamento importante per Sinner, che punta a confermarsi tra i protagonisti di questa edizione del Grande Slam.

Comincia la caccia al tris consecutivo per Jannik Sinner agli Australian Open. L’azzurro ha pescato al primo turno a Melbourne il francese Hugo Gaston, n°58 del ranking ATP. Il match è previsto per martedì 20 gennaio alla Rod Laver Arena di Melbourne (ore 9 italiane). Guardando i precedenti, Sinner è avanti 2-0: entrambi gli scontri diretti risalgono al 2021, con le vittorie dell'azzurro senza concedere set all'ATP 250 di Marsiglia e al Masters 1000 di Miami. Rivivi la vittoria di Marsiglia: guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sinner, allenamenti anti-caldo: così Jannik si prepara ad affrontare Gaston e i 30° di Melbourne

Jannik Sinner si sta preparando per l’inizio dell’Open di Melbourne, dove affronterà Gaston Martìnez. Con le temperature che si aggirano intorno ai 30°C, il numero 2 del ranking ha adottato allenamenti specifici per affrontare il caldo e prevenire eventuali problemi fisici. In passato, Sinner ha sofferto le condizioni estreme, motivo per cui ha concentrato le sessioni di allenamento sul recupero e sulla resistenza, per essere pronto alla sfida.

