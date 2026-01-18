Sinner allenamenti anti-caldo | così Jannik si prepara ad affrontare Gaston e i 30° di Melbourne

Jannik Sinner si sta preparando per l’inizio dell’Open di Melbourne, dove affronterà Gaston Martìnez. Con le temperature che si aggirano intorno ai 30°C, il numero 2 del ranking ha adottato allenamenti specifici per affrontare il caldo e prevenire eventuali problemi fisici. In passato, Sinner ha sofferto le condizioni estreme, motivo per cui ha concentrato le sessioni di allenamento sul recupero e sulla resistenza, per essere pronto alla sfida.

Si scalda l’atmosfera degli Australian Open e non è un modo di dire: dopo due giorni di vento forte e fresco, ieri Melbourne, la città dove si dice si possano attraversare quattro stagioni in un solo giorno, si è mostrata in versione estiva. Caldo intorno ai 30° e profluvio di creme solari e nebulizzazione fresca per le migliaia di avventori a Melbourne Park, e sessione di allenamento non banale per Jannik Sinner. Il numero 2 al mondo ha scelto le ore più calde per allenarsi, intorno alle 12 sulla Rod Laver Arena. Ha provato un po’ di tutto poi si è dedicato a qualche scambio a pieno ritmo con lo sparring che si è prestato per questa sessione impegnativa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, allenamenti anti-caldo: così Jannik si prepara ad affrontare Gaston e i 30° di Melbourne Jannik Sinner si prepara alla sfida contro Gaston a Melbourne: allenamento con un mancino

Jannik Sinner si sta preparando per il prossimo incontro a Melbourne, dove affronterà Hugo Gaston sulla Rod Laver Arena. L’allenamento di martedì 20 gennaio, previsto alle 09:00 ora italiana, è parte della fase di preparazione prima della sfida. L’azzurro, che si confronta con un mancino, punta a mantenere la concentrazione in vista di un match importante nel torneo australiano. Jannik Sinner affronta Gaston agli Australian Open: i precedenti risalgono ad un’altra fase della carriera

Jannik Sinner si prepara ad affrontare Gaston agli Australian Open, in un match che segna un momento importante della sua carriera. I precedenti tra i due risalgono a periodi diversi, riflettendo l’evoluzione del giocatore. Il sorteggio del tabellone maschile ha aperto la strada a Sinner verso un potenziale successo a Melbourne, un risultato che potrebbe rappresentare un traguardo significativo nel suo percorso professionale. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Primi allenamenti per Jannik Sinner sulla Rod Laver Arena. L’obiettivo del tennista italiano é difendere per la seconda volta di fila il titolo conquistato agli Australian Open - facebook.com facebook #Sinner, allenamento e sorrisi con Cobolli, poi abbraccia Alcaraz: che show a Melbourne! x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.