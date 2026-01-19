L’inizio dell’Australian Open 2024 vede Jannik Sinner affrontare al primo turno Hugo Gaston, numero 58 del ranking ATP. Per l’azzurro, questa competizione rappresenta un’opportunità per confermare la sua crescita nel circuito. Ricordando l’incontro del 2021, Sinner si impose con autorità su Gaston. Ora, l’obiettivo è proseguire il cammino e tentare di ottenere il terzo titolo consecutivo a Melbourne.

Comincia la caccia al tris consecutivo per Jannik Sinner agli Australian Open. L’azzurro ha pescato al primo turno a Melbourne il francese Hugo Gaston, n°58 del ranking ATP. Il match è previsto per martedì 20 gennaio alla Rod Laver Arena di Melbourne (ore 9 italiane). Guardando i precedenti, Sinner è avanti 2-0: entrambi gli scontri diretti risalgono al 2021, con le vittorie dell'azzurro senza concedere set all'ATP 250 di Marsiglia e al Masters 1000 di Miami. Rivivi la vittoria di Marsiglia: guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Australian Open, Sinner contro Gaston: nel 2021 lo liquidava così

Australian Open 2026, ecco il tabellone: Sinner dalla parte di Djokovic, esordio contro Gaston

All’inizio degli Australian Open 2026, Jannik Sinner affronterà Hugo Gaston nel suo primo match. Il tennista italiano, attualmente numero 2 del ranking mondiale, partecipa con successo alle ultime due edizioni dello Slam. Il torneo si svolge a Melbourne, offrendo un’occasione importante per i giocatori di affrontare una delle competizioni più prestigiose del circuito.

Australian Open 2026, Sinner esordisce contro Gaston: ecco data, orario e dove seguire la partita

L'Australian Open 2026 segna l'inizio della stagione tennistica internazionale. Nel tabellone, Jannik Sinner esordirà contro Gaston. Di seguito, si trovano data, orario e modalità di visione della partita, per seguire il percorso dell’atleta italiano in uno dei tornei più importanti del calendario.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il debutto di Sinner agli Australian Open 2026 contro Gaston - Jannik Sinner inizia la sua avventura agli Australian Open 2026 sfidando Hugo Gaston. notizie.it