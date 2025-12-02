Sicurezza sul lavoro la Uil Toscana lancia l’allarme | Dati Sole 24 Ore preoccupanti per la regione

FIRENZE – Dati sulla qualità della vita, dati allarmanti per la sicurezza sul lavoro. Così legge la classifca del Sole 24 Ore pubblicata ieri la Uil Toscana. A parlare è Paolo Fantappiè, segretario generale del sindacato: “Purtroppo per quanto riguarda le province toscane – dice – notiamo una situazione preoccupante su alcuni indici, in particolare sulla sicurezza sul lavoro. Il dato sul tasso di infortuni mortali e con inabilità permanente – calcolato ogni 10mila occupati – vede addirittura otto province su dieci superare la media nazionale di 12,25: solo Prato e Firenze hanno valori più bassi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

