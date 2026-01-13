Sicurezza nei locali notturni il consigliere regionale Paldino incontra i ragazzi allo Snoopy

Da modenatoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere regionale Vincenzo Paldino ha avviato un percorso di confronto con i giovani, iniziando dallo storico locale Snoopy di Modena. L’obiettivo è promuovere un ambiente sicuro e responsabile nelle discoteche, attraverso un vademecum di buone pratiche per garantire una socialità sana e consapevole. Questo percorso mira a sensibilizzare su tematiche di sicurezza, collaborazione e rispetto nei locali notturni della provincia di Modena.

Un vademecum per vivere la discoteca come luogo sicuro e di socialità sana tra i giovani. Inizierà dallo storico Snoopy di Modena il tour del consigliere regionale e capogruppo dei “Civici, con De Pascale”, Vincenzo Paldino, nei locali notturni della provincia di Modena. Si tratta di un’occasione. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

