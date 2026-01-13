Sicurezza nei locali notturni il consigliere regionale Paldino incontra i ragazzi allo Snoopy

Il consigliere regionale Vincenzo Paldino ha avviato un percorso di confronto con i giovani, iniziando dallo storico locale Snoopy di Modena. L’obiettivo è promuovere un ambiente sicuro e responsabile nelle discoteche, attraverso un vademecum di buone pratiche per garantire una socialità sana e consapevole. Questo percorso mira a sensibilizzare su tematiche di sicurezza, collaborazione e rispetto nei locali notturni della provincia di Modena.

Un vademecum per vivere la discoteca come luogo sicuro e di socialità sana tra i giovani. Inizierà dallo storico Snoopy di Modena il tour del consigliere regionale e capogruppo dei “Civici, con De Pascale”, Vincenzo Paldino, nei locali notturni della provincia di Modena. Si tratta di un’occasione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Crans-Montana, il sindaco Sala: “Anche a Milano locali notturni nei seminterrati, servono controlli” Leggi anche: Il consigliere regionale incontra i sostenitori e nomina il capo della segreteria Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Basta con le pubblicità indecenti in strada; Crans-Montana, i legami segreti tra i Moretti e il Comune: le mancate ispezioni, i conflitti di interesse e le corsie «preferenziali»....; Educativa di strada, perché ancora Caleidos?. Sicurezza nei locali notturni, Cannes rafforza la prevenzione antincendio - Montana, il Comune avvia controlli e incontri con bar, discoteche e ristoranti per verificare dispositivi e procedure di sicurezza ... montecarlonews.it

‘Garantire la sicurezza nei locali notturni di Bellinzona’ - Fa) in un'interrogazione chiede al Municipio se sono previste misure supplementari ... laregione.ch

Rende, controllo a tappeto nei locali a garanzia della sicurezza notturna - Principe ha firmato un’ordinanza con cui partiranno una serie di ispezioni per verificare, tra le altre cose, il rispetto della capienza massima e delle disposizioni in materia di uscite di sicurezza ... cosenzachannel.it

“A Crans Montana certamente le misure non sono state adeguate, ma anche qui da noi c'è molto da fare”. Così il sindaco di Milano Beppe Sala, parlando dei feriti in cura al Niguarda, chiede più controlli sulla sicurezza nei locali notturni della città. Il primo citta - facebook.com facebook

Sicurezza nei locali pubblici, l'appello: «Dopo Crans Montana niente più fiamme libere» x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.