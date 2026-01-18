Sicurezza nei locali modenesi allo Snoopy distribuiti 300 ' kit' dal consigliere regionale Vincenzo Paldino

Nella serata di ieri, il consigliere regionale Vincenzo Paldino ha distribuito oltre 300 kit contenenti etilometri e profilattici presso lo storico locale Snoopy di Modena. L’iniziativa mira a promuovere la sicurezza e la consapevolezza tra i giovani, rafforzando l’attenzione sui comportamenti responsabili in contesti di socialità. L’evento ha attirato l’interesse di molti partecipanti, sottolineando l’importanza di iniziative mirate alla prevenzione nelle realtà locali.

Sicurezza nei locali notturni, il consigliere regionale Paldino incontra i ragazzi allo Snoopy

Il consigliere regionale Vincenzo Paldino ha avviato un percorso di confronto con i giovani, iniziando dallo storico locale Snoopy di Modena. L’obiettivo è promuovere un ambiente sicuro e responsabile nelle discoteche, attraverso un vademecum di buone pratiche per garantire una socialità sana e consapevole. Questo percorso mira a sensibilizzare su tematiche di sicurezza, collaborazione e rispetto nei locali notturni della provincia di Modena.

"Sicurezza nei locali, no a giochi pirotecnici"

Il prossimo consiglio comunale discuterà un ordine del giorno proposto da Davide Capezzera e Giuseppe Vandelli, capigruppo di Forza Italia e Lega. La proposta mira a rafforzare le norme di sicurezza nei locali chiusi, introducendo il divieto di utilizzo di fuochi e dispositivi pirotecnici all’interno degli ambienti al chiuso. L’obiettivo è prevenire rischi e garantire un ambiente più sicuro per tutti.

