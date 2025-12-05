L’Emilia-Romagna è ancora tra le regioni dove si muore di più sul lavoro

L’Emilia-Romagna è la quarta regione in Italia per numero di morti sul lavoro. Lo dice un rapporto dell’Osservatorio sicurezza e ambiente di Vega Engineering, che da anni si occupa del tema e che generalmente è ritenuto come molto affidabile quando si parla di sicurezza sul lavoro.I dati delle. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Il 118 dell'Emilia-Romagna si conferma ai vertici nazionali per quanto riguarda i tempi di risposta alle chiamate. E anche la provincia di Modena, con i suoi 15 minuti di attesa media, si conferma ben al di sotto del limite di attesa indicato in 18 minuti. Un risu - facebook.com Vai su Facebook

Scosse nella notte tra Emilia-Romagna e Toscana Vai su X

L’Emilia-Romagna non ce la fa più a ricevere pazienti da altre regioni - Romagna Michele de Pascale ha detto che gli ospedali emiliani e romagnoli sono sotto pressione a causa dei tanti, troppi pazienti che arrivano da altre regioni per farsi ... Segnala ilpost.it