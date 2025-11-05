Infortuni e morti sul lavoro in aumento | Frosinone tra le province più colpite
Continuano a crescere in Italia gli infortuni e le morti sul lavoro. L’ultimo caso, quello dell' operaio 66enne travolto dal crollo della Torre dei Conti a Roma, è solo una delle tante tragedie che si consumano quotidianamente nei luoghi di lavoro.Sul luogo dell’incidente, da giorni, i. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
