Infortuni e morti sul lavoro in aumento | Frosinone tra le province più colpite

Frosinonetoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano a crescere in Italia gli infortuni e le morti sul lavoro. L’ultimo caso, quello dell' operaio 66enne travolto dal crollo della Torre dei Conti a Roma, è solo una delle tante tragedie che si consumano quotidianamente nei luoghi di lavoro.Sul luogo dell’incidente, da giorni, i. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

