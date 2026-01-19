Si sdraia su un pontile e viene circondato dalle orche | momenti di panico per un bagnante in Nuova Zelanda

Durante una tranquilla nuotata serale in Nuova Zelanda, un bagnante si è trovato improvvisamente circondato da due orche, creando una situazione di grande sorpresa e timore. L'episodio si è verificato su un pontile, evidenziando l'importanza di rispettare l’ambiente marino e di mantenere la calma in presenza di cetacei selvatici. Un ricordo insolito che sottolinea la ricchezza e la delicatezza degli ecosistemi oceanici.

Una tranquilla nuotata serale si trasforma in un incontro molto ravvicinato con due grosse orche in Nuova Zelanda: paura e stupore su una piattaforma galleggiante.

Una recente scoperta rivela un'incredibile alleanza tra orche e delfini negli oceani. Secondo uno studio, questi due predatori stanno collaborando nella caccia ai salmoni, cambiando le dinamiche degli ecosistemi marini. La collaborazione tra queste specie apre nuove prospettive sulla complessità delle interazioni negli ambienti acquatici e sulla loro evoluzione.

