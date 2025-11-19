La Nuova Zelanda si sta svuotando
Nell’ultimo anno il paese ha registrato un esodo senza precedenti, legato a ragioni economiche e alla facilità per i neozelandesi di trasferirsi in Australia. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
