Le orche si alleano con i delfini? La nuova ‘strategia’ nella caccia ai salmoni

Una recente scoperta rivela un'incredibile alleanza tra orche e delfini negli oceani. Secondo uno studio, questi due predatori stanno collaborando nella caccia ai salmoni, cambiando le dinamiche degli ecosistemi marini. La collaborazione tra queste specie apre nuove prospettive sulla complessità delle interazioni negli ambienti acquatici e sulla loro evoluzione.

(Adnkronos) – C'è una nuova alleanza negli oceani. Secondo un nuovo studio, i delfini avrebbero cominciato a 'lavorare' con le orche per cacciare il salmone. È quanto i ricercatori hanno notato a largo delle coste della British Columbia, nell'oceano Pacifico che tocca la parte ovest del Canada. Tra le due specie sarebbe nato quindi un .

