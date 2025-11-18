Domani possibili disagi per i lavori di Hera alla rete idrica

Domani potrebbero verificarsi sospensioni al servizio idrico nelle frazioni di Pisignano, Villa Inferno, Cannuzzo, Castiglione di Cervia, Tantlòn e Montaletto. Nella notte infatti, tra le 21 di domani sera e le 6 di giovedì mattina, Hera interverrà in via Martiri Fantini, all’incrocio con via Maccanetto, nel centro di Cervia, per lavori di efficientamento della rete idrica. L’intervento è stato programmato nelle ore notturne per minimizzare i disagi. Successivamente all’intervento, al ripristino del servizio, potrebbero verificarsi alcuni cambiamenti nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore), che non ne pregiudicano la potabilità: in caso di alterazione del colore, si consiglia di far scorrere l’acqua per qualche minuto per far tornare la situazione alla normalità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Domani possibili disagi per i lavori di Hera alla rete idrica

News recenti che potrebbero piacerti

LAVORI DI ASFALTATURA DOMANI A PESSANO, POSSIBILI DISAGI Martedì 18 novembre Città Metropolitana ha in programma un intervento di asfaltatura alla rotatoria di innesto tra la Sp 13 Var e la Sp 216 nel comune di Pessano con Bornago. "Durante i l - facebook.com Vai su Facebook

#Roma Domani mattina manifestazione con corteo tra Piramide e Trastevere Possibili chiusure al traffico dalle 9,30 alle 13,30. bit.ly/43nVSjZ Vai su X

Domani possibili disagi per i lavori di Hera alla rete idrica - Domani potrebbero verificarsi sospensioni al servizio idrico nelle frazioni di Pisignano, Villa Inferno, Cannuzzo, Castiglione di Cervia, Tantlòn e ... ilrestodelcarlino.it scrive

Lavori di copertura al Mercato dei Fiori di Sanremo: domani possibili infiltrazioni per maltempo - Proseguono i lavori sul tetto di copertura della struttura del Mercato dei Fiori di Sanremo con la posa in opera delle lamiere di copertura: un lavoro importante, il cui completamento permetterà di ... Si legge su rivieratime.news

Lavori a Gardone Riviera, da martedì senso unico alternato sulla 45bis - La normale viabilità sarà ripristinata nei giorni festivi e prefestivi per ridurre il più possibile i disagi per residenti, lavoratori e turisti ... Lo riporta giornaledibrescia.it