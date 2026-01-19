Si chiude la Dakar 2026 tra conferme sorprese vittorie per 2 secondi ed emozioni a non finire
È andata ufficialmente in archivio anche la quarantottesima edizione della Dakar. L’edizione 2026 della “corsa più dura del mondo, si è nuovamente snodata tra le insidie dell’Arabia Saudita regalandoci due settimane con 13 tappe più il prologo, contraddistinte da emozioni a non finire, insidie e colpi di scena. Da Yanbu a Yanbu abbiamo vissuto ben 4748 chilometri di prove speciali che hanno emesso verdetti importanti. Il primo in ordine di tempo è stato il più vibrante e emozionante. L’argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing), infatti, ha centrato il trionfo finale per appena 2 secondi nei confronti dello statunitense Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC) che si mangia le mani per una tappa finale nella quale ha lasciato oltre 3 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Nella sesta tappa della Dakar 2026, Nasser Al-Attiyah si è aggiudicato la vittoria, consolidando la sua posizione e assumendo la leadership tra le auto. La prima settimana della gara, giunta alla 48ª edizione, si conclude con questa importante tappa, che ha visto i concorrenti affrontare le impegnative dune e il terreno desertico. La competizione continua con nuove sfide e attese per le prossime tappe.
