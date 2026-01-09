Dakar 2026 Al-Attiyah vince la sesta tappa sulle dune ed è il nuovo leader tra le auto

Nella sesta tappa della Dakar 2026, Nasser Al-Attiyah si è aggiudicato la vittoria, consolidando la sua posizione e assumendo la leadership tra le auto. La prima settimana della gara, giunta alla 48ª edizione, si conclude con questa importante tappa, che ha visto i concorrenti affrontare le impegnative dune e il terreno desertico. La competizione continua con nuove sfide e attese per le prossime tappe.

La prima settimana della Dakar 2026 va in archivio con la zampata di Nasser Al-Attiyah, che si è imposto nella sesta tappa della 48ma edizione del rally raid più importante al mondo. Il fuoriclasse qatariota ha fatto la differenza sulla sabbia e sulle dune della frazione odierna in Arabia Saudita da Hail a Riad, vincendo la prova speciale numero 49 della carriera tra le auto e soprattutto diventando il nuovo leader della generale. Al-Attiyah, cinque volte campione della Dakar, ha centrato così almeno un successo di tappa in diciannove edizioni consecutive della Maratona nel Deserto (record nella storia dell'evento).

