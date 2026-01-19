Short track | Arianna Fontana e Luca Spechenhauser sul tetto d' Europa

Durante gli Europei di Tilburg, lo short track italiano ha mostrato segnali di forza nonostante la giornata difficile segnata dall'infortunio di Martina Valcepina. Arianna Fontana e Luca Spechenhauser si sono distinti conquistando i titoli europei, portando entusiasmo e orgoglio nel panorama sportivo nazionale. Un risultato che testimonia la resilienza e il talento degli atleti italiani in una competizione caratterizzata da momenti complessi.

In una giornata funestata dal gravissimo infortunio di Martina Valcepina, lo short track italiano e valtellinese in particolare possono comunque sorridere per i successi portati a casa dagli Europei di Tillburg. Al femminile, infatti, Arianna Fontana ha conquistato il titolo continentale dei 1500 metri precedendo la padrona di casa Deltrap e Arianna Sighel, altra azzurra che ha conquistato il bronzo. Un altro oro è arrivato grazie alla staffetta maschile, della quale ha fatto parte anche il valtellinese Luca Spechenhauser, insieme a Pietro Sighel, Thomas Nadalini e Andrea Cassinelli. Sempre Spechenhauser si è poi tolto la soddisfazione e gioia personale di conquistare l'argento individuale nei 1000 metri, davanti al compagno di squadra Thomas Nadalini, salito sul gradino più basso del podio.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Short track, Arianna Fontana e staffetta maschile sul tetto d’Europa a Tilburg! Infortunio per Martina Valcepina

Gli Europei di short track 2026 si sono conclusi a Tilburg, nei Paesi Bassi, offrendo gare avvincenti e risultati importanti. Tra le protagoniste, Arianna Fontana e la staffetta maschile si sono aggiudicate il titolo europeo. Tuttavia, l’infortunio di Martina Valcepina ha segnato la giornata, sottolineando le sfide affrontate dagli atleti. Un evento che ha confermato il livello competitivo e l’importanza di questa disciplina nel panorama sportivo europeo.

LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: Arianna Fontana e staffetta maschile d’ORO! Spechenhauser argento e Nadalini bronzo nei 1000

Segui in tempo reale i risultati dei Campionati Europei di short track 2026. Arianna Fontana e la staffetta maschile si sono aggiudicate l’oro, mentre Spechenhauser e Nadalini hanno conquistato rispettivamente l’argento e il bronzo nei 1000 metri. Restate aggiornati cliccando qui per le ultime notizie e i risultati live. Grazie per averci seguito, arrivederci.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Short track, l’Italia ritrova Arianna Fontana agli Europei, ma perde Valcepina per Milano Cortina - Gioie e dolori per l’Italia sull’anello di ghiaccio dello IJssportcentrum di Tilburg, teatro degli Europei 2026 di short track. oasport.it