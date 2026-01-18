Short track Arianna Fontana e staffetta maschile sul tetto d’Europa a Tilburg! Infortunio per Martina Valcepina

Gli Europei di short track 2026 si sono conclusi a Tilburg, nei Paesi Bassi, offrendo gare avvincenti e risultati importanti. Tra le protagoniste, Arianna Fontana e la staffetta maschile si sono aggiudicate il titolo europeo. Tuttavia, l’infortunio di Martina Valcepina ha segnato la giornata, sottolineando le sfide affrontate dagli atleti. Un evento che ha confermato il livello competitivo e l’importanza di questa disciplina nel panorama sportivo europeo.

Calato il sipario sull’ultima giornata di gare degli Europei 2026 di short track. Sull’anello di ghiaccio di Tilburg (Paesi Bassi), non sono mancate di certo le emozioni. In casa Italia si è cercato di ritagliarsi un ruolo di primo piano e a fare la voce grossa è stata lei, l’atleta con più medaglie olimpiche negli sport invernali in casa nostrana. Il riferimento è ad Arianna Fontana. La fuoriclasse valtellinese, tra i portabandiera della spedizione tricolore ai Giochi di Milano Cortina, ha conquistato il 18° oro continentale della propria carriera leggendaria. Fontana si è imposta nella Finale A dei 1500 metri femminili in duello a dir poco rusticano con la compagna di squadra, Elisa Confortola. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: ORO per Arianna Fontana nei 1500! Sighel all’attacco nei 1000! Infortunio per Valcepina

Segui in tempo reale i Campionati Europei di Short Track 2026, con aggiornamenti sulle gare e sui risultati. Arianna Fontana conquista l’oro nei 1500 metri, mentre Sighel si prepara per i 1000 metri. Aggiornamenti sulle condizioni di Valcepina e altri dettagli delle competizioni in corso. Resta con noi per tutte le notizie e gli sviluppi della giornata.

LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: Arianna Fontana e staffetta maschile d’ORO! Spechenhauser argento e Nadalini bronzo nei 1000

Segui in tempo reale i risultati dei Campionati Europei di short track 2026. Arianna Fontana e la staffetta maschile si sono aggiudicate l’oro, mentre Spechenhauser e Nadalini hanno conquistato rispettivamente l’argento e il bronzo nei 1000 metri. Restate aggiornati cliccando qui per le ultime notizie e i risultati live. Grazie per averci seguito, arrivederci.

Bruttissima caduta per Martina Valcepina. L'Azzurra durante i quarti di finale dei 500 metri degli Europei di Short Track di Tilburg ha colpito i cilindri che delimitano la pista finendo rovinosamente a terra. Immediato l'intervento dello staff medico. Martina è stata - facebook.com facebook

ARIANNAAAAAA È Fontana a regalare il primo oro all’Italia dello short track agli Europei di Tilburg! L’azzurra è CAMPIONESSAAAA nei 1500 metri femminili! Insieme a lei sul podio, con la medaglia di bronzo, Arianna Sighel! SPETTACOLARIIIIII x.com