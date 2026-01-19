Servizi assicurativi per l’edilizia | intesa tra Ance Benevento e la compagnia tedesca Vhv

Ance Benevento ha stipulato una collaborazione con la compagnia assicurativa tedesca Vhv Allgemeine Versicherung Ag, parte del Gruppo Vhv, per offrire servizi assicurativi dedicati all’edilizia. La partnership, supportata dall’azienda italiana Olimpia Cauzioni e Rischi Tecnologici Srl, mira a garantire soluzioni affidabili e professionali nel settore delle cauzioni per le imprese edili della provincia di Benevento.

Ance Benevento, che raggruppa le imprese edili operanti nel settore delle costruzioni della provincia di Benevento, ha formalizzato una partnership tecnica per il comparto delle cauzioni con la compagnia assicurativa tedesca Vhv Allgemeine Versicherung Ag, con sede ad Hannover e parte del Gruppo Vhv, avvalendosi della collaborazione del partner operativo italiano Olimpia Cauzioni e Rischi Tecnologici Srl. Il Gruppo Vhv è già presente in Italia attraverso la controllata Vhv Italia Assicurazioni Spa, attualmente impegnata nel completamento di un programma di trasformazione finalizzato alla distribuzione di prodotti assicurativi legati ai rischi tecnologici e al mondo dell'edilizia.

