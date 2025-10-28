La presidente di Ance giovani | Bisogna restituire dignità all’edilizia Ruolo chiave in un futuro migliore
Non chiamatelo lavoro di serie B. Costruire significa progettare il futuro, dare forma concreta alle città in cui vivremo. Per questo, "bisogna restituire dignità a un mestiere che per troppo tempo è stato considerato ‘vecchio’, faticoso, maschile". Angelica Donati, agli ultimi metri del suo mandato alla guida dei giovani dell’Associazione nazionale costruttori edili, non ha dubbi. In un mondo in rapida trasformazione, "questo settore giocherà un ruolo chiave, soprattutto sul fronte della sostenibilità e della rigenerazione urbana". Presidente Donati, a dicembre scadrà il suo mandato. Che bilancio si sente di fare? "È stata un’esperienza meravigliosa, che mi ha fatto crescere molto sul piano personale e professionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
