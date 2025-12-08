Emergenza rincari in edilizia l’allarme di Ance | Senza tutele si rischia la paralisi

Ferrara, 8 dicembre 2025 – A Ferrara l’emergenza caro-materiali non è un concetto astratto, ma un fenomeno che attraversa strade, piazze, scuole e ospedali. La provincia conta oggi 967 cantieri attivi, un numero che restituisce l’immagine di un territorio in piena trasformazione ma anche potenzialmente vulnerabile. Il valore complessivo dei lavori supera gli 808 milioni di euro: una cifra imponente che si divide tra i 529 interventi privati, pari a circa 305 milioni, e i 438 lavori pubblici, che da soli valgono più di 502 milioni di euro. A fare da epicentro è Ferrara città, dove si concentrano 408 cantieri, quasi la metà del totale provinciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Emergenza rincari in edilizia, l’allarme di Ance: “Senza tutele si rischia la paralisi”

