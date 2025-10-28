san giuliano milanese nel doppiofondo del bagagliaio un milione di euro di cocaina

Milano – Nel bagagliaio dell'auto, in un doppiofondo artigianale con un sofisticato meccanismo di apertura collegato alla centralina elettrica, aveva nascosto 5,7 chili di cocaina che, se venduta al dettaglio dopo il taglio, avrebbe consentito guadagni fino ad un milione di euro. Un marocchino di 34 anni è stato arrestato dalla polizia a San Giuliano Milanese. Il controllo. L'uomo, che si trova ora in carcere, è stato notato dagli agenti del Commissariato durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio, denominato Penelope, coordinato dall'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

