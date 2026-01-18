La finale di Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco si è conclusa con il risultato di 1-0, grazie alla decisiva realizzazione di Gueye. Nonostante un errore dal dischetto di Brahim Diaz, il Senegal ha conquistato il titolo, confermando la propria supremazia nel continente. La partita ha offerto momenti intensi e emozionanti, sottolineando l’importanza di determinazione e resilienza in una competizione di alto livello.

Mateta alla Juve: la risposta del Crystal Palace alla prima offerta dei bianconeri. Cosa sta accadendo e qual è la posizione degli inglesi Calciomercato Fiorentina: nuova idea dalla Premier League, i Viola pensano di riportarlo in Italia! Chi è ora il grande obiettivo Camarda Lecce, Sticchi Damiani rivela: «Con 20 giorni di riposo può rientrare. Per noi non è cambiato nulla, potrà.» Calciomercato Milan, Tare esce allo scoperto: «Rinnovo Maignan e Camarda, ecco cosa succede. Sull’acquisto di un nuovo difensore.» Mercato Napoli, intesa vicina con il Nottingham Forest per Lucca: Lang verso la chiusura con il Galatasaray.

🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Senegal Marocco 1-0: succede di tutto in finale di Coppa d’Africa! Brahim Diaz sbaglia, Gueye no, i Leoni alzano il trofeo

Brahim Díaz scatenato in Coppa d’Africa: 4 gol in 4 partite e trascina il Marocco ai quarti di finale

Brahim Díaz si distingue nelle prime fasi della Coppa d’Africa, contribuendo con quattro gol in quattro partite e guidando il Marocco verso i quarti di finale. La nazionale marocchina ha superato la Tanzania negli ottavi di finale con un risultato di 1-0, grazie al contributo dell’attaccante, che si conferma elemento fondamentale per la squadra.

Rigore allo scadere, ma Brahim Diaz sbaglia il cucchiaio: clamoroso in finale di Coppa d’Africa

Durante la finale di Coppa d'Africa tra Marocco e Senegal, un episodio particolare ha attirato l’attenzione. Negli ultimi minuti di gioco, con il punteggio ancora in parità, Brahim Diaz ha tentato un rigore con un improbabile pallonetto, che è stato parato dall’ex portiere del Chelsea, Mendy. Un momento che ha segnato un’occasione mancata e suscitato sorpresa tra gli appassionati di calcio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ma cosa fa Brahim Diaz! Il Marocco ha tra i piedi la palla che regala la Coppa d'Africa, ma il cucchiaio del trequartista si spegne nelle mani di Mendy. Poi l’ennesimo colpo di scena: Gueye porta in vantaggio il Senegal nei supplementari - facebook.com facebook

Senegal-Marocco: brutto scontro di gioco per #ElAynaoui. Il giallorosso resta a terra 5', dopo le cure dello staff medico resta in campo con una vistosa fasciatura #asroma tinyurl.com/4m5vsws7 x.com