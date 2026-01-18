La finale della Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco si è conclusa con un risultato di 1-0, grazie a un gol di Gueye al 94’. La partita, disputata a Rabat, è rimasta impressa per un episodio decisivo: Brahim Diaz ha sbagliato il cucchiaio allo scadere, determinando il risultato finale. Mendy si è distinto come protagonista, parando il rigore e mantenendo la vittoria per il Senegal.

Senegal Marocco 1-0, Gueye decide al 94? con un destro imparabile, Mendy eroe di serata ipnotizza Diaz dal dischetto e salva il risultato. È servita una battaglia estenuante durata centoventi minuti, intrisa di tensione, interventi ruvidi e colpi di scena drammatici, per decretare il vincitore della Coppa d’Africa. Alla fine a festeggiare è il Senegal, che supera di misura il Marocco grazie a una prodezza balistica arrivata nel primo tempo supplementare. L’uomo del destino è Pape Gueye: al minuto 94, il centrocampista ha raccolto il pallone al limite dell’area e, con una freddezza glaciale, ha lasciato partire una conclusione meravigliosa che si è insaccata imparabilmente nel sette di destra, rendendo vano il volo di Bono. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Senegal Marocco 1-0, si conclude la Coppa d’Africa dopo una finale assurda: Brahim Diaz sbaglia il cucchiaio allo scadere. Cos’è successo a Rabat

Rigore allo scadere, ma Brahim Diaz sbaglia il cucchiaio: clamoroso in finale di Coppa d’Africa

Durante la finale di Coppa d'Africa tra Marocco e Senegal, un episodio particolare ha attirato l’attenzione. Negli ultimi minuti di gioco, con il punteggio ancora in parità, Brahim Diaz ha tentato un rigore con un improbabile pallonetto, che è stato parato dall’ex portiere del Chelsea, Mendy. Un momento che ha segnato un’occasione mancata e suscitato sorpresa tra gli appassionati di calcio.

Coppa d’Africa, follia nel recupero! Rigore Marocco, il Senegal lascia il campo…Poi Brahim Diaz fallisce il cucchiaio. Clamoroso quanto successo

Durante la partita di Coppa d’Africa, un episodio inatteso ha catturato l’attenzione: il rigore per il Marocco e la conseguente uscita del Senegal dal campo, seguiti dal tentativo fallito di Brahim Diaz su calcio di rigore. Un episodio che ha suscitato sorpresa e discussione, evidenziando come anche le situazioni più prevedibili possano riservare colpi di scena imprevedibili.

Il Senegal è campione d'Africa: 1-0 al Marocco, decide il gol di Gueye ai supplementari dopo un rigore sbagliato da Brahim Diaz - Ripartenza del Senegal e imbucata in area di Gueye per Ndiaye che calcia da due passi ma Bono fa un miracolo e respinge il pallone; sulla ribattuta Ndiaye ha tutto lo specchio della porta ... calciomercato.com